Dal Mercosur agli asset russi La politica dei rinvii che può sabotare l’Ue

In un contesto globale complesso e in rapido cambiamento, le decisioni politiche europee sono spesso rallentate da rinvii e compromessi. Dalle trattative con il Mercosur alle questioni degli asset russi, la capacità dell’UE di agire con rapidità e determinazione viene messa alla prova. Mentre si parla di autonomia, le lentezze e i rinvii rischiano di minare la credibilità e l’efficacia delle scelte europee di fronte alle sfide mondiali.

Asset russi congelati ed eurobond: chi pagherà davvero il conto della guerra - Stati europei divisi sull'uso o meno degli asset russi congelati. msn.com

Asset russi e Mercosur, l’Ue «si gioca la faccia». Meloni tra i disturbatori - In vista del Consiglio in cui i leader decideranno se usare i beni congelati della Russia, l’Italia frena. editorialedomani.it

These 3 Passports Will Get You Your Freedom Back

Meloni sceglie di uccidere il Mercosur (l'accordo non può sopravvivere ad un rinvio) danneggiando l'industria che vale il 24% del PIL per strizzare l'occhio agli agricoltori più retrogradi che valgono a malapena il 2,1%. Distruggendo anche la credibilità internaz x.com

Dal sostegno all’Ucraina attraverso i fondi russi congelati agli accordi commerciali con Mercosur e India, il Consiglio europeo di dicembre è chiamato a una scelta decisiva: rafforzare l’unità e il peso geopolitico dell’Unione o accettare divisioni e marginalit - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.