Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha spiegato che il governo conferma il rimborso delle quote Ets dal 2027 per inviare un messaggio all’Unione Europea. La decisione, presa nel decreto Bollette approvato ieri, riguarda le quote di emissione e mira a mostrare l’impegno dell’Italia. Un esperto sottolinea che il Paese non può rinunciare alla decarbonizzazione, anche se è in ritardo rispetto agli obiettivi. La scelta del governo ha suscitato diverse reazioni tra gli ambientalisti.

Giovedì, intervistato dal Sole 24 Ore, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin lo ha ammesso senza imbarazzi: la decisione di confermare, nel testo del decreto Bollette approvato ieri dal consiglio dei ministri, il rimborso dal 2027 delle quote di emissione previste dal sistema europeo Ets, risponde all’esigenza di mandare “un messaggio chiaro come Paese”. Un messaggio alla commissione Ue, che nei prossimi mesi rivedrà il meccanismo inviso alle industrie inquinanti che è il cuore della strategia europea di decarbonizzazione e “persegue finalità estremamente condivisibili “, concede Pichetto, ma “danneggia in particolare il nostro Paese per via del mix energetico che ci contraddistingue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Rimborso delle quote Ets, Pichetto 'confessa': "Messaggio all'Ue". L'esperto: "Non si archivia la decarbonizzazione perché l'Italia è in ritardo"

