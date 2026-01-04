A partire dall’anno scolastico 2026-2027, Urbino accoglierà il nuovo Liceo Scientifico Sportivo presso l’Istituto Laurana Baldi. Questa istituzione offrirà agli studenti un percorso formativo che integra studi scientifici con l’attività sportiva, nell’obiettivo di favorire lo sviluppo di competenze tecniche e teoriche in un contesto urbano. La presenza del liceo rappresenta un’opportunità di crescita educativa e professionale per la comunità locale.

Un nuovo liceo è in arrivo a Urbino: dall’anno scolastico 2026-2027 sbarca nella città ducale, all’ istituto Laurana Baldi, il liceo Scientifico Sportivo. Un indirizzo del tutto nuovo che in città mancava e in Italia riscuote molto successo. "A partire dal prossimo anno – spiega la dirigente Carla Campogiani – il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane vedrà un ampliamento dell’ offerta formativa: oltre all’indirizzo di Liceo Scientifico Ordinario e a quello di Scienze Applicate (a cui si aggiungono due indirizzi nel settore Scienze Umane) si affiancherà il Liceo Scientifico Sportivo". L’arricchimento dell’offerta di corsi nasce da una collaborazione di lunga data fra la scuola e la facoltà di Scienze Motorie dell’Università Carlo Bo, nonché grazie alle deliberazioni provinciali e regionali che ci hanno consentito formalmente la partenza dell’iter per avere il nuovo indirizzo nel territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anche in città sbarca il liceo scientifico sportivo

