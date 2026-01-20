Una palestra per la sicurezza nei luoghi di lavoro | ecco il progetto della Scuola Edile di Arezzo

La Scuola Edile di Arezzo presenta un nuovo progetto dedicato alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di una palestra formativa dotata di tecnologia avanzata, pensata per migliorare le competenze dei lavoratori e promuovere ambienti di lavoro più sicuri. Un'iniziativa concreta per rafforzare la cultura della prevenzione e garantire standard elevati di tutela e formazione nel settore edile.

Uno spazio di formazione ad alta tecnologia con l'obiettivo di aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo il contenuto del progetto varato dalla Scuola edile di Arezzo che ha inaugurato una vera e propria palestra per l'addestramento pratico in spazi confinati e lavori in quota. Un.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

La Scuola Edile di Arezzo inaugura la nuova “palestra laboratorio” per la sicurezza sul lavoroLa Scuola Edile di Arezzo annuncia l'apertura della nuova “palestra laboratorio” dedicata alla formazione sulla sicurezza sul lavoro.

