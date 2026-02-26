sanremo 2026 chi veste irina shayk al festival

Al Festival di Sanremo 2026, Irina Shayk prenderà parte come co-conduttrice nella terza serata. Dopo aver condiviso il palco con altri artisti, si prepara a partecipare all’evento musicale. La presenza della modella aggiunge un tocco speciale alla manifestazione, attirando l’attenzione del pubblico e dei media. La sua partecipazione si inserisce nel programma di questa edizione del festival.

Prosegue l’avventura sanremese e, dopo Can Yaman e Achille Lauro, la terza serata del Festival di Sanremo vedrà arrivare in veste di co-conduttrice la modella Irina Shayk. La super top è pronta a sbarca sul palco dell’Ariston con la sua ormai proverbiale bellezza e il suo inconfondibile stile. Naturalmente c’è grande attesa per scoprire quali abiti indosserà sul palco della kermesse e quali saranno i grandi nomi della moda che la vestiranno. In attesa di scoprirlo, Irina si è raccontata senza filtri parlando di una storia personale molto diversa dall’immagine patinata a cui siamo abituati. 🔗 Leggi su Dilei.it

Irina Shayk Co-Conduttrice al Festival di Sanremo 2026La top model russa si unisce al cast del Festival di Sanremo, portando un tocco internazionale alla 76ª edizione della manifestazione canora Il...

Irina Shayk: “Mia madre è stata insegnante di musica, da piccola suonavo il piano. Mia madre ha sempre amato molto Adriano Celentano, Laura Pausini, Mina, Anna Oxa. Sono molto felice di essere qui” #Sanremo2026 x.com

Carlo Conti guida la terza serata con Laura Pausini, Gianluca Gazzoli, Irina Shayk e Ubaldo Pantani. Attesa per ascolti e conferenza stampa, mentre i bookmaker premiano il rapper e Masini. Picchi record ieri con Pilar Fogliati e Lillo - facebook.com facebook