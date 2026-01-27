Poetry house festival 2026 | il programma della terza edizione

Il Poetry House Festival 2026 a Pescara, alla Casa Cultura Pasquinelli, torna con il suo terzo appuntamento. Dopo il successo delle edizioni precedenti, l’evento si conferma come un’occasione di incontro e confronto tra appassionati di poesia e cultura. Un momento dedicato al potere delle parole, all’interno di un contesto culturale che valorizza il talento e l’espressione artistica.

Venerdì 30 gennaio a Pescara nella casa cultura Pasquinelli, dopo lo straordinario successo delle prime due edizioni, la cultura si riaccende con Phf3 Poetry house festival (il potere delle parole). Un ricco programma composto da cinque serate e quattro progetti speciali. Il festival di poesia.

