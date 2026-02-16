Usa-Iran negoziati sul nucleare e rischio attacco | lo scenario
Il negoziato tra Usa e Iran sulla questione nucleare si ferma ancora, rischiando un attacco militare. Il secondo incontro si svolge martedì a Ginevra, con l’Oman che cerca di mediare tra le due parti. La tensione cresce mentre le trattative si prolungano senza risultati concreti.
Resta sospesa la situazione complessiva dei rapporti tra Stati Uniti e Iran. Martedì, a Ginevra, l’Oman medierà il secondo round dei colloqui tra Washington e Teheran. In questo quadro, il viceministro degli Esteri iraniano, Majid Takht-Ravanchi, ha reso noto che il regime khomeinista sarebbe disposto a concedere dei compromessi sulla questione del nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni statunitensi. Ricordiamo che, nei giorni scorsi, Teheran aveva escluso non solo di rinunciare all’ arricchimento dell’uranio, ma anche di accettare una limitazione al proprio programma balistico. Non solo. 🔗 Leggi su Panorama.it
