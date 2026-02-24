Munizioni a rischio e ombra della Cina | i costi nascosti del conflitto con l' Iran

Il Pentagono ha segnalato ai vertici politici che l’uso di munizioni a rischio e l’influenza della Cina aumentano i costi nascosti del conflitto con l’Iran. La preoccupazione si concentra sulle conseguenze di un’azione militare estesa, come il potenziale di vittime tra i soldati e un indebolimento delle difese aeree. L’esercito americano si trova a dover gestire una forza sovraccarica e sfide impreviste, mentre le tensioni continuano a crescere.

Il Pentagono ha espresso preoccupazione al Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in merito a una campagna militare estesa contro l'Iran, avvisandolo che i piani di guerra presi in considerazione comportano rischi, tra cui vittime tra gli Stati Uniti e gli alleati, difese aeree indebolite e una forza militare sovraccarica. Lo rivela il 'Wall Street Journal'. Gli avvertimenti sono stati in gran parte espressi dal generale Dan Caine, Presidente dello Stato maggiore congiunto, all'interno del Dipartimento della Difesa e durante le riunioni del Consiglio di sicurezza nazionale, hanno affermato funzionari, ma anche altri leader del Pentagono hanno espresso preoccupazioni simili.

Golfo Persico: USA contro Iran, manovre Russia-Cina aumentano la tensione. Rischio conflitto e crisi energetica globale.Gli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza militare nel Golfo Persico dopo le recenti minacce dell’Iran, mentre Russia e Cina aumentano le esercitazioni congiunte nella regione.

Cina: "Atto di bullismo". Trump a Caracas: "Tagliate i legami con Cina, Russia, Iran e Cuba"Recenti dichiarazioni e eventi riguardano le relazioni tra Venezuela e paesi come Cina, Russia, Iran e Cuba.

