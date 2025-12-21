In Medio Oriente si intensifica la tensione tra Israele e Iran, con preoccupazioni crescenti per l'espansione del programma missilistico e la ricostruzione dei siti nucleari da parte di Teheran. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si appresta a comunicare a Donald Trump i possibili piani d'azione militare contro l'Iran, nel contesto di un aumento delle tensioni nella regione.

In Medio Oriente torna a salire la tensione tra Israele e Iran. Tra i funzionari di Tel Aviv c'è preoccupazione infatti per l'espansione del programma di missili balistici e per la ricostruzione dei siti di arricchimento dell'uranio da parte di Teheran e il premier israeliano Benjamin Netanyahu sarebbe pronto ad informare Donald Trump sulle opzioni per un nuovo attacco contro la Repubblica Islamica. A riferirlo è Nbc News che cita diverse fonti anonime, una persona a conoscenza diretta dei piani e quattro "informati" ex funzionari Usa, secondo cui a destare maggiore allarme sarebbero gli sforzi della Repubblica Islamica nel ricostruire le strutture dove vengono prodotti i missili balistici e nel riparare i suoi sistemi di difesa aerei, entrambi danneggiati negli attacchi condotti quest'anno dallo Stato ebraico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Tensione in Medio Oriente: Netanyahu presenterà a Trump nuovi piani d'attacco contro l'Iran

