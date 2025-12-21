Tensione in Medio Oriente | Netanyahu presenterà a Trump nuovi piani d' attacco contro l' Iran
In Medio Oriente si intensifica la tensione tra Israele e Iran, con preoccupazioni crescenti per l'espansione del programma missilistico e la ricostruzione dei siti nucleari da parte di Teheran. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si appresta a comunicare a Donald Trump i possibili piani d'azione militare contro l'Iran, nel contesto di un aumento delle tensioni nella regione.
In Medio Oriente torna a salire la tensione tra Israele e Iran. Tra i funzionari di Tel Aviv c'è preoccupazione infatti per l'espansione del programma di missili balistici e per la ricostruzione dei siti di arricchimento dell'uranio da parte di Teheran e il premier israeliano Benjamin Netanyahu sarebbe pronto ad informare Donald Trump sulle opzioni per un nuovo attacco contro la Repubblica Islamica. A riferirlo è Nbc News che cita diverse fonti anonime, una persona a conoscenza diretta dei piani e quattro "informati" ex funzionari Usa, secondo cui a destare maggiore allarme sarebbero gli sforzi della Repubblica Islamica nel ricostruire le strutture dove vengono prodotti i missili balistici e nel riparare i suoi sistemi di difesa aerei, entrambi danneggiati negli attacchi condotti quest'anno dallo Stato ebraico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Medio Oriente, Trump chiede grazia per Netanyahu
Leggi anche: Che cosa succederà adesso in Medio Oriente. “Trump vuole stabilità. Iran isolato e sconfitto”
Gaza, a Doha vertice decisivo. Trump: Valutiamo se Israele viola accordo; La volta buona per l'Ucraina?; Gaza, Netanyahu: fine prima fase tregua è vicina, ma decidiamo noi; Netanyahu accusa Canberra: Ha gettato benzina sul fuoco antiebraico.
Netanyahu divide (anche) il Congresso Usa - È andata così la quarta volta del premier israeliano Benjamin (Bibi) Netanyahu al Congresso degli Stati Uniti. avvenire.it
Netanyahu si prende parte della Striscia di Gaza: “La linea gialla è un nuovo confine” - Netanyahu si prende parte della Striscia di Gaza: “La linea gialla è un nuovo confine”. lanotiziagiornale.it
L’ordine di Netanyahu: «Potenti attacchi sulla Striscia». Raid su Gaza City, Vance: «Scaramucce» - Benyamin Netanyahu ha dato l'ordine di effettuare raid immediati sulla Striscia, lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro israeliano. unionesarda.it
richiusura linea media tensione! Unitevi al gruppo telegram per confronto tra tecnici del settore fotovoltaico, link in Bio https://t.me/+oPSijBNzL7VhZTE0 #fotovoltaico #mediatensione #electrician #eletricista #tecnicofotovoltaicosp - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.