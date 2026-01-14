Iran la Farnesina ai 600 italiani | Lasciate il Paese

La Farnesina ha nuovamente invitato i cittadini italiani presenti in Iran a lasciare il paese, confermando la propria posizione di massima prudenza. La decisione si basa sulle recenti tensioni e sulle condizioni di sicurezza, che rendono sconsigliabile la permanenza di italiani nel territorio. È importante seguire le indicazioni delle autorità italiane e monitorare gli aggiornamenti ufficiali riguardo alla situazione.

La Farnesina conferma e rinnova con forza l'invito ai cittadini italiani in Iran a lasciare il paese. Gli italiani in Iran sono circa 600, per lo piu' concentrati nell'area di Teheran. L'Ambasciata ha mantenuto in queste settimane un monitoraggio attivo dei connazionali in transito o di passaggio. La decisione di rinnovare l'invito e' venuta durante la riunione che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha tenuto alla Farnesina con l'ambasciatrice d'Italia a Teheran, con gli Ambasciatori italiani dell'area, con la Difesa e con il comparto dell'intelligence.

