Usa ai cittadini americani in Venezuela | Lasciate subito il Paese

Gli Stati Uniti hanno raccomandato ai cittadini americani presenti in Venezuela di lasciare il paese senza indugio. Questa comunicazione arriva in seguito alla notizia di milizie armate che cercano di rintracciare cittadini statunitensi. È importante seguire le indicazioni delle autorità e adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza personale.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno esortato i propri cittadini a lasciare immediatamente il Venezuela, dopo che è stata diffusa la notizia che milizie armate stanno cercando di rintracciare gli americani nel paese. In un allarme sicurezza diffuso ieri, il Dipartimento di Stato riferisce che membri armati di milizie filo-governative note come 'colectivos', avrebbero istituito.

