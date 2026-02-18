Iran-USA | Dialogo sul nucleare tra minacce e aperture la diplomazia a un bivio

Il negoziato tra Iran e Stati Uniti sul nucleare si complica a causa delle forti tensioni e delle aperture recenti, mentre le discussioni a Ginevra proseguono con segnali contrastanti. Nei colloqui indiretti svolti il 18 febbraio 2026, le parti hanno mostrato alcuni passi avanti, ma la situazione rimane fragile e incerta. La diplomazia iraniana si trova ora a un bivio, tra la volontà di trovare un accordo e le minacce di nuove escalation.

Spiragli di Ottimismo e Tensioni Crescenti: La Diplomazia Iraniana a un Bivio. Ginevra, 18 febbraio 2026 – Si registra un cauto ottimismo dai negoziati indiretti tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare iraniano, con un avanzamento emerso da un secondo round di colloqui. Parallelamente, la retorica bellicosa da parte di Teheran e le tensioni diplomatiche internazionali, come la recente protesta in Parlamento iraniano contro la partecipazione dell'Italia a un imminente Board su Gaza, complicano il quadro. Un Cauto Ottimismo nei Negoziati. La ripresa del dialogo tra Iran e Stati Uniti, seppur indiretto, rappresenta un elemento di novità dopo anni di stallo.