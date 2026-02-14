Gratteri | Io di sinistra perchè voto No al referendum? Faccio le cose per convinzione non per convenienza

Il procuratore Nicola Gratteri ha spiegato che il suo voto “no” al referendum deriva da una scelta personale, fatta senza interessi politici. La sua decisione nasce dalla convinzione di fare ciò che è giusto, non per ottenere vantaggi. In un'intervista ha aggiunto che non si tratta di un gesto legato alla sinistra o alla destra, ma di una posizione basata sui principi. Ha poi sottolineato che molte persone, come lui, agiscono seguendo i propri valori senza calcolare i benefici. Gratteri ha anche ricordato che, in passato, ha preso decisioni di questo tipo senza mai cambiare idea.

«Quindi io ora sarei di sinistra perché ritengo giusto votare votare no? Ma che logica è questa? Ma possibile che ancora non vi siete messi in testa che è possibile che ci siano delle persone viventi che hanno la schiena dritta e che fanno le cose per convinzione, non per convenienza, per convinzione ». Così, il Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha parlato delle polemiche sul referendum sulla riforma della giustizia intervenendo ad un convegno intitolato "I cartelli di sangue" nell'ambito della rassegna 'Nomadi Incontri 2026' a Novellara nel Reggiano. Rimanendo sul tema, «sul piano personale io mi posso dispiacere perché so cos'è, cosa vorrà dire poi negli anni successivi e quindi - ha argomentato - mi posso dispiacere per i giovani, per le nuove generazioni.

Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, spezza le speranze della sinistra sul referendum per la giustizia, accusandola di sostenere il No solo per convenienza.

Nino Gratteri si è presentato al referendum sulla giustizia a Napoli, sorprendendo molti con la sua presenza in un momento di grande attesa per la riforma.

Barbero: Ecco perché voterò no al referendum. Con la riforma magistrati al servizio della politica

Gratteri: Io di sinistra perchè voto No al referendum? Faccio le cose per convinzione, non per convenienzaIl Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha parlato delle polemiche sul referendum sulla riforma della giustizia intervenendo ad un convegno intitolato I cartelli di sangue nell’ambito della rasse ... gazzettadelsud.it

Referendum, la destra all’assalto di Gratteri. Anche La Russa attacca: Alza i toni e offende. Nordio: Esame psico-attitudinale. Il procuratore aveva detto: Per ...Il procuratore: Per il sì voteranno imputati e massoni. La Russa e Tajani all'attacco: Offende milioni di italiani ... ilfattoquotidiano.it

Nel 2006 Berlusconi disse che gli italiani che votavano a sinistra erano dei coglioni. Parole sue: "Ho troppa stima dell'intelligenza degli italiani per pensare che ci siano in giro così tanti coglioni che votano contro il proprio interesse." Ieri Gratteri ha detto che le facebook

Si rassegni, dottor #Gratteri: tra il certificato di buona condotta, da lei rilasciato con la stessa protervia con la quale qualcuno ritira la patente di sinistra a chi in quello schieramento vota SÌ, e la libertà di pensiero, scegliamo la 2ª. @Tonytruante x.com