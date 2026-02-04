Sinistra italiana appello di Cucchiara alla partecipazione al referendum e informazioni per il voto fuori sede

Il segretario provinciale di Sinistra Italiana di Agrigento fa un appello ai cittadini che vivono fuori sede. Ricorda loro di partecipare al referendum e fornisce tutte le informazioni utili per votare anche da lontano. Invita chi si trova in altre città o regioni a non perdere l’occasione di esprimere il proprio voto, anche se non si trova più in provincia.

In vista del prossimo referendum sulla giustizia, la normativa vigente non prevede la possibilità di votare automaticamente nella circoscrizione diversa da quella di iscrizione anagrafica, rendendo più difficile esercitare il diritto di voto per chi si trova lontano dalla propria residenza. Il tutto, nonostante le richieste, le proposte e le iniziative che abbiamo messo in campo come Alleanza Verdi e Sinistra, il Governo Meloni continua a non consentire il voto fuori sede. Per consentire a tutte e tutti di partecipare attivamente a questo fondamentale appuntamento democratico, AVS – Sinistra Italiana promuove una raccolta di deleghe con l’obiettivo di designare la nostra organizzazione come rappresentante di lista per il voto referendario.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

I comitati del No hanno lanciato un appello ai parlamentari.

La Camera ha respinto gli emendamenti delle opposizioni che chiedevano di permettere ai fuori sede di votare al prossimo referendum sulla riforma della giustizia.

