Io come una farfalla | uno spettacolo di teatro e inclusione

Uno spettacolo di teatro e inclusione si è tenuto all’auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini, motivato dall’obiettivo di promuovere l’integrazione sociale. La rappresentazione, intitolata “Io come una farfalla”, ha coinvolto attori con disabilità e ha attirato un pubblico numeroso. La scelta di portare in scena questa performance nasce dal desiderio di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della diversità. L’evento ha suscitato grande interesse tra i residenti della zona.

Arezzo, 23 febbraio 2026 – all’auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini. Il Comune di Terranuova Bracciolini ospiterà al teatro auditorium Le Fornaci l o spettacolo teatrale “Io come una farfalla”, in programma venerdì 27 febbraio alle ore 21.15. L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, rappresenta un importante momento culturale e sociale, capace di stimolare riflessione e consapevolezza sul tema dell’identità di genere. Lo spettacolo, prodotto da A.B.C. arte, con testi e regia di Laura Becattini, racconta il percorso di Davide, ragazzo che di giorno lavora in banca e di sera si esibisce come Drag Queen, alla ricerca di una piena affermazione della propria identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

