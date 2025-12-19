Inzaghi bussa in casa Inter | affare con l’Al-Hilal la richiesta di Chivu

Inzaghi si avvicina all'Inter, questa volta in chiave di mercato. L’Al-Hilal fa un’offerta e Chivu si fa avanti con una richiesta, aprendo nuove prospettive per il tecnico romano. Dopo aver affrontato un ciclo importante in nerazzurro, Inzaghi potrebbe tornare a vestire i panni di protagonista, questa volta sotto una luce diversa, in un intreccio di dialoghi e opportunità che potrebbe cambiare il suo futuro e quello dei nerazzurri.

Nel suo ciclo in nerazzurro fu la primissima alternativa al suo fedelissimo Simone Inzaghi e l’ Inter potrebbero incontrarsi di nuovo a breve, ma sul mercato. L’ex tecnico nerazzurro ora all’ Al-Hilal, infatti, potrebbe farsi avanti per un calciatore che con Chivu non sta trovando spazio. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Ci riferiamo a Stefan de Vrij, ai margini della squadra quanto Davide Frattesi. Nelle ultime nove giornate di campionato ha disputato solo 1? minuto (domenica scorsa col Genoa ), mentre dall’inizio di stagione ad oggi solo 496?. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

