Al-Hilal Inzaghi ha messo nel mirino il difensore della Fiorentina | tutti gli aggiornamenti

Al-Hilal, sotto la guida di Inzaghi, si sta concentrando sull'acquisto di un difensore della Fiorentina. L’obiettivo è rafforzare la linea difensiva, con trattative in corso per il trasferimento di Pablo Marí. La vicenda si sta evolvendo rapidamente, segnando un possibile cambio di squadra per il giocatore e un’importante operazione di mercato per entrambe le società. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa.

Al-Hilal, Inzaghi accelera per il difensore della Fiorentina: il tecnico lo vuole per rinforzare la retroguardia, le ultimissime L'avventura di Pablo Marí alla Fiorentina sembra ormai vicina alla conclusione. Il difensore spagnolo potrebbe salutare Firenze per intraprendere una nuova esperienza all'estero. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il classe '93 sarebbe a un

Inzaghi, sorpasso e fuga su Cristiano Ronaldo: l'Al Hilal ora è primo a +4 sull'Al Nassr al secondo ko di fila - Rischia di continua la maledizione saudita per Cr7 che non ha mai vinto il campionato: segna ancora, tocca quota 958, ma arriva un'altra sconfitta. sport.virgilio.it

Pronostico Al Hilal-Al Hazem: nella confusione Inzaghi resta in vetta - Al Hazem è una partita valida per la tredicesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla ... ilveggente.it

L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo perde ancora in campionato, l’Al Hilal di Simone Inzaghi allunga in vetta alla classifica. Disastroso errore del portiere, Ronaldo non riesce a nascondere il suo raccapriccio per quanto visto. - facebook.com facebook

Tutto facile per Darwin #Núñez, tris Al Hilal Darwin Núñez cala il tris contro l’Al Hazem e l’Al Hilal di Simone #Inzaghi si conferma capolista della Saudi Pro League. @richimorelli x.com

