Schianto spaventoso bloccato tra le lamiere | caos in autostrada code per chilometri

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 febbraio, lungo l’ Autostrada A4, dove un furgone si è schiantato contro le barriere laterali all’altezza del comune di Vicolungo. L’impatto è avvenuto in circostanze ancora in fase di accertamento. Il mezzo, per cause da chiarire, avrebbe perso il controllo andando a finire contro le protezioni dell’autostrada, riportando gravi danni alla parte anteriore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Novara, che hanno lavorato per estrarre il conducente rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo. Le operazioni di soccorso sono state delicate e si sono protratte per diversi minuti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

