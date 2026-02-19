Schianto spaventoso bloccato tra le lamiere | caos in autostrada code per chilometri
Oggi, giovedì 19 febbraio, un grave incidente ha coinvolto un furgone sull’autostrada A4, causando blocco totale del traffico. Il veicolo ha perso il controllo e si è schiantato contro le barriere laterali tra Vicolungo e le uscite successive. L’impatto ha lasciato il conducente intrappolato tra le lamiere, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La scena ha provocato code chilometriche, creando disagi ai pendolari e ai mezzi di emergenza. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso.
Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 febbraio, lungo l’ Autostrada A4, dove un furgone si è schiantato contro le barriere laterali all’altezza del comune di Vicolungo. L’impatto è avvenuto in circostanze ancora in fase di accertamento. Il mezzo, per cause da chiarire, avrebbe perso il controllo andando a finire contro le protezioni dell’autostrada, riportando gravi danni alla parte anteriore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Novara, che hanno lavorato per estrarre il conducente rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo. Le operazioni di soccorso sono state delicate e si sono protratte per diversi minuti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Incidente in autostrada, schianto spaventoso poi il caos: code per chilometriUn incidente in autostrada ha causato un violento schianto, portando a lunghe code e disagi per gli automobilisti coinvolti.
Incidente in autostrada, schianto spaventoso poi il caos: code per chilometri, cosa succedeNella giornata del 28 dicembre si sono verificati disagi sulla A1 Milano-Napoli, tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma, a causa di un incidente che ha causato un grave schianto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Incidente A14, schianto choc fra tir in galleria a Pedaso: un 22enne ferito grave soccorso in eliambulanza e traffico paralizzato; A1 bloccata, incidente spaventoso interrompe la viabilità | Camion sventrato: ci sono feriti; Incidente in A1 tra Firenze Sud e Incisa, traffico bloccato in entrambi i sensi; Kimi Antonelli, incidente spaventoso: lo schianto e i soccorsi immediati.
Schianto spaventoso, bloccato tra le lamiere: caos in autostrada, code per chilometriIncidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 febbraio, lungo l’Autostrada A4, dove un furgone si è schiantato contro le barriere laterali all’altezza ... thesocialpost.it
Traffico in tilt in autostrada: code e rallentamenti per violento incidenteIncidente al km 583 sull’A1 tra Colleferro e Roma sud: code di sette chilometri e deviazioni per gli automobilisti. Ecco gli ultimi aggiornamenti. notizie.it
PORTO SAN GIORGIO - Uno schianto, stando a quanto riportato dal sangiorgese, davvero spaventoso: «Auto distrutta, settima vertebra cervicale fratturata, sedici punti in testa. Caviglia destra malconcia. Occhio sinistro tumefatto». Un serio bollettino medico m facebook