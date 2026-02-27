Intimidazione con la bara Maxi condanna a 5 anni per l’estorsione al cinese

Si sono concluse le prime fasi delle indagini sull’intimidazione avvenuta il primo ottobre 2024, quando una minaccia è stata rivolta in modo evidente. Le autorità hanno identificato i responsabili e sono state avviate le procedure legali per fare chiarezza sull’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione su un episodio che ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale, portando a un percorso giudiziario che prosegue.

Arrivano le prime condanne in merito alla intimidazione avvenuta il primo ottobre 2024 all’esterno dell’Art hotel di viale della Repubblica ai danni di un cinese, che da parte offesa e destinatario della minaccia, è stato a sua volta indagato nell’ambito del procedimento aperto dalla procura di Prato. Ieri il gup Costanza Chiantini ha condannato Domenico Gagliardi, difeso dall’avvocato Alessandro Fantappiè, a cinque anni e otto mesi per estorsione nei confronti del cinese. Inoltre ha condannato Hui Chen, che era anche la vittima dell’intimidazione con tanto di incendio dell’auto e bara accanto alla macchina, difeso dall’avvocato Tiziano Veltri, a tre anni e otto mesi per sfruttamento della prostituzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Intimidazione con la bara. Maxi condanna a 5 anni per l’estorsione al cinese Tentata estorsione ai genitori, il pm chiede la condanna a oltre 3 anniIl pubblico ministero ha chiesto la condanna a 3 anni, un mese e 10 giorni di reclusione per Danilo Camillo Pio Albanito, 24 anni, di Canicattì,... Estorsione ai danni di uno studente universitario: condanna a 2 anni e 6 mesiLECCE – È arrivata la sentenza per il giovane accusato di aver estorto denaro a uno studente conosciuto in UniSalento. Discussioni sull' argomento Intimidazione con la bara. Maxi condanna a 5 anni per l’estorsione al cinese; Lecce, un ordigno per la giudice Mariano: indagini su nuove minacce; Un ordigno nel deposito della famiglia, nuova intimidazione alla giudice Mariano; Ordigno contro la giudice antimafia Francesca Mariano intercettato dalla sua scorta, torna la paura. Leggi la notizia : Napoli: Intimidazione a Barra, otto colpi di pistola esplosi in un’area degradata Napoli – Nella serata di sabato, poco dopo le 21, la periferia orientale di Napoli ha assistito a un episodio di violenza armata. Otto colpi di pistola sono stati esplosi - facebook.com facebook