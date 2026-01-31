Calciomercato Inter Romano svela l’incastro con il Liverpool per Jones

L’Inter lavora per completare il suo mercato e ha in mente alcuni colpi importanti. Romano ha svelato come si sta muovendo il club, con un possibile scambio che coinvolgerebbe Curtis Jones del Liverpool, Denzel Dumfries e Davide Frattesi. La trattativa è ancora in fase di sviluppo, ma le prime mosse sembrano indicare una trattativa concreta. I tifosi seguono con attenzione ogni passo, sperando che la squadra possa rinforzarsi in vista della seconda parte della stagione.

Inter News 24 Calciomercato Inter entra nel vivo con un complesso intreccio internazionale che coinvolge Curtis Jones, Denzel Dumfries e Davide Frattesi. Il calciomercato dell’Inter si sta trasformando in un vero e proprio domino che vede protagonisti i nerazzurri e il Liverpool. Al centro della scena c’è Curtis Jones, talentuoso centrocampista inglese classe 2001, cresciuto nel vivaio dei Reds e noto per la sua qualità tecnica in mediana. La società meneghina ha proposto per lui un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro, offrendosi di coprire l’intero ingaggio. Parallelamente, i discorsi tra i due club hanno toccato anche il profilo di Denzel Dumfries, l’esterno destro olandese dalla grande spinta atletica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Romano svela l’incastro con il Liverpool per Jones Approfondimenti su Calciomercato Inter Jones Inter, contatti continui con il Liverpool: Fabrizio Romano spiega il piano dei nerazzurri per il dopo Frattesi La Inter sta lavorando duramente per portare Jones dal Liverpool. Calciomercato Inter, contatti per Jones del Liverpool: il giocatore ha già detto sì L’Inter sta facendo passi avanti per rinforzare il centrocampo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Calciomercato Inter Argomenti discussi: Romano svela: Perisic? Mi hanno raccontato che nell’incontro di ieri il Psv gli ha detto…; Tutto fatto per Massolin all'Inter! Fabrizio Romano svela le cifre dell'affare; Fabrizio Romano svela: La stella dell'Inter ha ricevuto 15 offerte in estate, ma sono state tutte rifiutate; Giovane al Napoli, è fatta: Fabrizio Romano svela i dettagli dell'affare. Romano svela: Perisic? Mi hanno raccontato che nell’incontro di ieri il Psv gli ha detto…Continua il pressing dell'Inter per riportare a Milano Ivan Perisic. Queste le ultime novità raccontate su YouTube da Fabrizio Romano ... msn.com Romano: Inter non fa definitivo per Diaby! E lui stamattina ha detto all’Al Itthiad che…L'Inter continua il suo pressing per portare a Milano Moussa Diaby. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa ... msn.com Calciomercato live: la Juve appesa a Kolo Muani. Inter-Curtis, Milan-Mateta. Toro, c’è Marianucci x.com #Calciomercato #inter, serata veramente pazzesca - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.