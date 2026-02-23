Inter primo passo per il mercato estivo | dopo il derby si chiude con gli agenti

Da mondosport24.com 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter ha avviato le trattative per rafforzare la difesa, puntando a blindare Akanji dopo il derby. La decisione nasce dall’esigenza di consolidare il reparto centrale, con incontri già programmati con gli agenti del giocatore. La società vuole assicurarsi le prestazioni del difensore svizzero prima dell’apertura ufficiale del mercato estivo. Le prossime settimane saranno decisive per definire il rinnovo o eventuali alternative.
inter primo passo per il mercato estivo dopo il derby si chiude con gli agenti
© Mondosport24.com - Inter, primo passo per il mercato estivo: dopo il derby si chiude con gli agenti

Il mercato estivo dell’Inter prende corpo con una mossa chiave per la difesa: la direzione ha deciso di blindare Akanji, consolidando una presenza centrale e creando basi solide per il futuro. l’attenzione resta focalizzata sul reparto arretrato, dove gli equilibri potranno evolversi senza compromettere la competitività della squadra nel breve periodo. La scelta di proseguire con il difensore svizzero è stata formalizzata, fissando l’accordo fino al 2028 con un’opzione per il 2029. L’incontro con gli agenti, programmato subito dopo il derby contro il milan, ha definito una strategia che non dipende dall’eventuale scudetto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Calciomercato Inter, c’è già la prima decisione per l’estate: dopo il derby l’incontro con gli agenti per chiudere!L'Inter ha deciso di incontrare gli agenti di un giocatore chiave subito dopo il derby contro il Milan per definire il trasferimento estivo.

Inter-Juve, è derby per Vicario: sfida di mercato per il dopo-SommerL’Inter e la Juventus sono già in campo anche sul mercato per Guglielmo Vicario.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tra Bodo e Lecce ci sono 4000 km e 30 gradi di differenza: Inter, lo scudetto passa da qui; Juvenuts, Elkann incontra Spalletti: primo passo per il rinnovo dell'allenatore; Lecce-Inter 0-2: gol di Mkhitaryan e Akanji, Chivu non perde il passo scudetto; Vernazza: Scudetto? Milan ci crede più di quanto lascia trasparire. Per l’Inter meglio puntare….

inter primo passo perInter, la rimonta è un obbligo: gli ottavi di Champions valgono 20 milioniil +7 sul Milan in campionato non cancella l’ansia per un imprevisto rischio di flop europeo. Uscire contro il Bodo avrebbe un impatto non da poco sul bilancio ... gazzetta.it

San Siro a Inter e Milan è solo il primo passo: sullo stadio pendono ricorsi e inchiesteLa prima pietra, forse anche di più. La cessione dello stadio Meazza, e delle aree limitrofe nella grande funzione San Siro, a Inter e Milan - definita oggi - chiude la lunga trattativa con il Comune ... tuttomercatoweb.com