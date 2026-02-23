Inter primo passo per il mercato estivo | dopo il derby si chiude con gli agenti

L’Inter ha avviato le trattative per rafforzare la difesa, puntando a blindare Akanji dopo il derby. La decisione nasce dall’esigenza di consolidare il reparto centrale, con incontri già programmati con gli agenti del giocatore. La società vuole assicurarsi le prestazioni del difensore svizzero prima dell’apertura ufficiale del mercato estivo. Le prossime settimane saranno decisive per definire il rinnovo o eventuali alternative.

Il mercato estivo dell'Inter prende corpo con una mossa chiave per la difesa: la direzione ha deciso di blindare Akanji, consolidando una presenza centrale e creando basi solide per il futuro. l'attenzione resta focalizzata sul reparto arretrato, dove gli equilibri potranno evolversi senza compromettere la competitività della squadra nel breve periodo. La scelta di proseguire con il difensore svizzero è stata formalizzata, fissando l'accordo fino al 2028 con un'opzione per il 2029. L'incontro con gli agenti, programmato subito dopo il derby contro il milan, ha definito una strategia che non dipende dall'eventuale scudetto.

