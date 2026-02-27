Inter Mkhitaryan rivela | Potevo andare al Milan dopo l’Arsenal Ecco perché non accadde

Il centrocampista dell'Inter Mkhitaryan è stato ospite all'Università Bocconi di Milano, dove ha parlato della sua carriera e di un possibile trasferimento al Milan. Ha spiegato che avrebbe potuto trasferirsi al club rossonero dopo aver lasciato l'Arsenal, ma per motivi che non ha specificato quella operazione non si è concretizzata. La sua intervista ha attirato l'attenzione degli appassionati di calcio.

Il centrocampista dell'Inter, Henrikh Mkhitaryan, è intervenuto oggi all'Università Bocconi di Milano per presentare il suo libro, "Henrikh Mkhitaryan, la storia di un calciatore fuori dagli schemi". Per l'occasione, l'armeno ha rilasciato alcune dichiarazioni dal palco dell'ateneo milanese. In particolare, l'ex Borussia Dortmund si è soffermato sul suo possibile ritiro dal calcio giocato, sull'eliminazione dalla Champions League per mano del BodoGlimt e poi ha svelato un retroscena sul suo passato, rivelando che sarebbe potuto diventare un giocatore del Milan.