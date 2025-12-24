Rabiot rivela | Potevo venire al Milan da piccolo Mia mamma parlò con Galliani ma non trovammo l’accordo…
Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Sky Sport'. Svelato un retroscena a tinte rossonere. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Galliani rivela: «Il primo Allegri al Milan nacque da me. Scudetto? Al momento spero…»
Leggi anche: Okaka rivela: “Dopo la Sampdoria ero vicino al Milan. Parlavo con Galliani e..”
Rabiot: "Scudetto? Se lo vinciamo, potrei farmi un tatuaggio. Potevo arrivare al Milan con Galliani" - Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport ( QUI LA VERSIONE INTEGRALE) dove ha toccato diversi temi sul momento dei rossoneri e sugli obiettivi futuri che ... msn.com
Bruno Fernandes e Kobbie Mainoo salteranno la prossima partita contro il Newcastle, dice Rúben Amorim. "Penso che Kobbie tornerà più velocemente di Bruno". #Rabiot, l’ #Allegri diverso e quella promessa mai fatta neanche alla #Juve: “Potrei farlo da x.com
Adrien Rabiot non si accontenta di un Milan in Champions League “Finire tra le prime quattro è l’obiettivo generale, ma io punto a qualcosa di più grande. Non ho tatuaggi, ma potrei farne uno se vinciamo questo Scudetto. Ragiono molto prima di fare le cos - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.