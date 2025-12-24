Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Sky Sport'. Svelato un retroscena a tinte rossonere. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rabiot rivela: “Potevo venire al Milan da piccolo. Mia mamma parlò con Galliani, ma non trovammo l’accordo…”

