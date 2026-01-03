Cancelo Inter Marchetti chiarisce | Ecco il vero motivo perché deve andare via dall’Al Hilal

Marchetti ha spiegato le ragioni dietro la decisione di Cancelo di lasciare l’Al Hilal, chiarendo i motivi che hanno portato il giocatore a cercare una nuova sistemazione. In questo articolo, analizzeremo i dettagli e le motivazioni della scelta, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla situazione attuale del calciatore.

Inter News 24 . Le parole del giornalista. La trattativa per riportare Joao Cancelo a Milano si arricchisce di un retroscena decisivo legato ai rapporti ormai compromessi con il suo club attuale. A fare chiarezza è stato l’esperto di mercato Luca Marchetti, che ha confermato la rottura totale tra il laterale lusitano e l’ Al Hilal. Una frattura insanabile che obbliga il giocatore a fare le valigie, creando un assist perfetto per le strategie dell’ Inter. Il nodo principale resta l’ingaggio monstre da 18 milioni di euro, una cifra che la Beneamata non può permettersi di coprire integralmente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cancelo Inter, Marchetti chiarisce: «Ecco il vero motivo perché deve andare via dall’Al Hilal» Leggi anche: Cancelo Inter, rottura con l’Al-Hilal e ipotesi ritorno in Europa: cosa c’è di vero Leggi anche: Cancelo Inter, ecco la chiave: una pedina di scambio per l’Al Hilal Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Inter, Marchetti: “Numero stranieri? No, Cancelo via perché ha rotto col club! E risulta…” - A Deejay Football Club, Luca Marchetti, esperto di mercato, ha parlato così della trattativa tra Inter e Al Hilal per Joao Cancelo e non solo ... msn.com

