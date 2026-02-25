Inter battuta 2-1 ed eliminata dalla Champions dal Bodo Glimt dell’ex Milan Hauge

Inter è stata eliminata dalla Champions League dopo aver perso 2-1 contro il BodoGlimt, squadra guidata dall’ex Milan Hauge. La causa principale è stata una difesa che ha concesso troppo spazio agli avversari, permettendo loro di segnare due gol nel secondo tempo. La partita si è decisa negli ultimi minuti, quando i nerazzurri hanno tentato senza successo di ribaltare il risultato. La squadra ora si concentra sulla prossima stagione.

Questi spareggi per accedere agli ottavi di finale di Champions League si stanno rivelando un bagno di sangue per le italiane. L’Inter che, nonostante la sconfitta in Norvegia, sembrava la squadra con migliori possibilità di rimonta, esce sconfitta per 2-1 dal Meazza, battuta dal BodoGlimt, unica squadra norvegese ad approdare alla fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea. Il primo tempo si gioca praticamente ad una porta sola, con l’undici di Chivu che crea occasioni da gol a profusione ma non riesce mai a trovare la spallata giusta per superare la difesa norvegese. All’inizio della ripresa, un rarissimo errore di Akanji spalanca un’autostrada a Blomberg: se il suo tiro è respinto da Sommer, il portiere nerazzurro non può niente sul tap-in dell’ex Milan Hauge. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Bodo Glimt Inter LIVE 2-1: l’ex Milan Hauge trafigge i nerazzurriBodo Glimt ha battuto l’Inter 2-1 nella partita di andata dei playoff di Champions League 202526. Diretta gol Champions League LIVE: Inter Bodo Glimt, ospiti avanti con Hauge!Hauge ha segnato il gol che ha portato in vantaggio il Bodo Glimt contro l’Inter, a causa di una difesa imprecisa dei nerazzurri. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Super Frosinone: tripletta di Gori e Inter battuta per 5-4; Lecce-Inter: al Via Del Mare finisce 0-2 per i nerazzurri; Il Milan cade con il Parma e vede l’Inter scappare via; È stata la mano di Pio: i social scatenati sul gol irregolare, Inter graziata. Inter battuta 2-1 ed eliminata dalla Champions dal Bodo/Glimt dell’ex Milan HaugeI nerazzurri dominano un’ora, creando una montagna di palle gol ma vengono colpiti a freddo dall’ex rossonero che mette al sicuro il passaggio del turno per i norvegesi. Ininfluente il gol di Bastoni ... ilgiornale.it Bodo nell'acqua: Inter battuta 2-1 anche al ritorno, norvegesi agli ottavi di UCL . Addio all'Europa senza gloriaPuoi produrre numeri in quantità, macinare conclusioni in serie, ma se non concretizzi alla fine di quei meri numeri te ne fai ben poco. E se poi decidi di farti male da sola, regalando ... fcinternews.it Play off Champions League. Inter-Bodo Glimt 2-1: nerazzurri eliminati dai norvegesi Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-champions-league-playoff-ritorno-inter-atalanta-juventus-cronaca-diretta-risultati-classific - facebook.com facebook #Inter 1-2 #BodoGlimt : Alessandro Bastoni (2-5 agg) #InterBodo #Calcio #InterBodoGlimt #UCL x.com