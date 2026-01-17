Noi le prime prossime laureate in Intelligenza artificiale

Immagina una mattina in redazione, con una brioche e un caffè, tra le prime laureate italiane in Intelligenza Artificiale. Un momento di confronto tra pionieri del settore, che rappresenta il futuro di questa disciplina. In questa breve narrazione, scopriremo il percorso di chi sta contribuendo a plasmare il domani, affrontando con sobrietà e professionalità le sfide di un campo in continua evoluzione.

In redazione con tre studentesse del primo corso universitario specifico in Ai. Raccontano al Foglio che cosa vuol dire studiare la tecnologia che sta cambiando il mondo, capire come si applica in vari campi, ma anche quale sarà il suo impatto sull'umanità Metti una mattina a colazione, uno spizzico di brioche e un caffè, nella redazione del Foglio, con tre pioniere dell'intelligenza artificiale. Sono Beatrice Camera, Daria Miele e Irene Marrali, anni 21, iscritte al terzo anno del corso di laurea in Intelligenza Artificiale nato dalla collaborazione tra l'Università di Pavia, l'Università Statale di Milano e l'Università di Bicocca.

