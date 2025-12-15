Insulti razzisti a un 12enne gli inglesi del QPR si ritirano da un torneo a Milano Gli organizzatori | Non c’eravamo a quel match ma condividiamo la loro scelta

La formazione U13 del QPR si è ritirata dalla Winter Cup di Milano in segno di protesta dopo aver subito insulti razzisti. Gli organizzatori del torneo hanno confermato di non aver partecipato a quel match e hanno condiviso la decisione del club inglese, evidenziando l'importanza di rispettare valori di inclusione e rispetto nello sport.

La formazione U13 del Qpr, club inglese, ha deciso di ritirarsi dalla Winter Cup, prestigioso torneo internazionale organizzato dalla Strikers Agency che si è giocato a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. È accaduto domenica, dopo un episodio di razzismo nella giornata di sabato, come precisato dallo stesso club con una nota ufficiale: “Azione intrapresa dopo che uno dei nostri giocatori U13 è stato oggetto di insulti razzisti da parte di un giocatore avversario”, della Virtus Verona, “al termine della partita giocata sabato 14 dicembre”. Il club inglese – che vincendo quella partita per 3-1 si era qualificato alla fase finale del torneo da primo in classifica nel proprio raggruppamento – ha rinunciato a giocare le finali previste per domenica. Ilfattoquotidiano.it

