Kelly insulti razzisti dopo Galataray-Juve | il post del giocatore

Lloyd Kelly ha ricevuto insulti razzisti dopo la partita tra Galatasaray e Juventus, conclusa con una sconfitta per i bianconeri. I commenti offensivi sono apparsi sui social network poco dopo il fischio finale, creando scalpore tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Kelly, difensore del club inglese, ha condiviso le schermate degli insulti, denunciando pubblicamente il comportamento dei tifosi. La vicenda ha riacceso il dibattito sul rispetto e la lotta contro il razzismo nello sport. La UEFA sta già indagando sugli episodi.

(Adnkronos) – Insulti razzisti a Lloyd Kelly dopo la sconfitta della Juventus sul campo del Galatasaray in Champions League. Il difensore britannico, sul suo profilo Instagram, ha denunciato le offese che gli sono state rivolte dopo il match giocato a Istanbul e perso 5-2 dai bianconeri. Kelly, come tutti i compagni di squadra, è stato protagonista di una prestazione negativa. "Le critiche ci sono sempre nella vita e nello sport, le ho sempre accettate. Tutti hanno diritto ad un'opinione ma non posso accettare questo", scrive il calciatore pubblicando lo screenshot del messaggio inviato da un utente: "Torna allo zoo".🔗 Leggi su Periodicodaily.com Insulti razzisti a Kelly dopo Galatasaray-Juve: la replica del difensore sui socialKelly ha subito insulti razzisti sui social dopo il match tra Galatasaray e Juventus. Insulti razzisti Kelly dopo Galatasaray Juve: vergogna social contro il difensore, lui replica così attraverso questo messaggio – FOTOKelly ha subito insulti razzisti sui social dopo la partita tra Galatasaray e Juventus, a causa della sua nazionalità. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Juventus si schiera al fianco di Kelly dopo gli insulti razzisti: L'odio razziale non ha posto nel calcio; JUVENTUS - Insulti razzisti a Kelly: Non lo accetto. Juventus, per Kelly offese razziste dai tifosi dopo gli errori col Galatasaray: il difensore passa all’azioneKelly ha messo in evidenza in una Instagram story gli insulti razzisti ricevuti online dopo la disastrosa prestazione in Galatasaray-Juventus, dicendosi pronto ad adire le vie legali ... sport.virgilio.it Insulti razzisti Kelly dopo Galatasaray Juve: vergogna social contro il difensore, lui replica così attraverso questo messaggio – FOTOInsulti razzisti Kelly dopo Galatasaray Juve: la risposta sui social del difensore dopo il commento vergognoso ai suoi danni – FOTO La notte da incubo di Istanbul non finisce al fischio finale. Se la ... calcionews24.com Nel frattempo i tifosi dell'Inter dopo Galatasaray-Juve 5-2... facebook Playoff #UCL La prossima avversaria della Juventus sarà il Galatasaray juve.it/Playoff-UCL-25… x.com