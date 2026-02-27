Insegue e accoltellata cognato in strada nel Milanese le immagini dell' aggressione

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Paderno Dugnano con l’accusa di tentato omicidio. La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Monza, dopo che l’uomo aveva inseguito e accoltellato il cognato in strada nel Milanese. Le immagini dell’aggressione sono state registrate e sono state oggetto di analisi.

I Carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Monza, hanno arrestato per tentato omicidio un egiziano di 33 anni. Il provvedimento è scaturito dalle indagini espletate dai militari dell’Arma, anche mediante l’analisi di immagini utili acquisite da sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito di individuare l’uomo quale autore di una violenta aggressione ai danni del cognato, avvenuta in strada il 19 febbraio scorso. Nella circostanza, l’aggressore raggiungeva alle spalle la vittima che rientrava a piedi... 🔗 Leggi su Lapresse.it

