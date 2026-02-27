In piazza davanti alla scuola del parco Trotter a Milano, insegnanti e genitori si sono radunati per protestare contro gli sfratti. Il preside ha dichiarato che in ogni classe ci sono almeno un bambino con difficoltà abitative. Alle otto del mattino, i bambini, accompagnati dalle famiglie, attraversano la strada in fila davanti all’istituto. La protesta riguarda le condizioni di emergenza abitativa di alcune famiglie.

Sono le otto di mattina. Di fronte alla scuola del parco Trotter a Milano, i bambini, accompagnati dai genitori, attraversano la strada in fila. Non per entrare in classe. Ma per andare al presidio contro lo sfratto di una madre e dei suoi cinque figli. Anche loro hanno frequentato quella stessa scuola. Davanti al portone di casa, duecento persone attendono l’arrivo dell’ufficiale giudiziario. Ci sono gli abitanti del quartiere, le maestre. Giovanna è una di loro: “Milano sta diventando una città violenta con i poveri”. Ma c’è anche il preside Francesco Muraro: “La nostra comunità educativa è sensibile al tema degli sfratti e dei trasferimenti forzati delle famiglie – racconta al Fattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Insegnanti e famiglie in piazza contro gli sfratti a Milano. Il preside: “In ogni classe almeno un bambino con problemi abitativi”

