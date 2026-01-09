Ultima Generazione | Milano in piazza con gli agricoltori contro l’approvazione del Mercosur

Domani, alle 11.00 in piazza Duca D’Aosta, si terrà a Milano una manifestazione degli agricoltori contro l’approvazione del trattato Mercosur. L’evento è organizzato da Riscatto Agricolo Lombardia, COAPI e l’Associazione Agricoltori e Pescatori italiani, con il supporto di Ultima Generazione. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione e sostenere le esigenze del settore agricolo locale.

Manifestazione domani alle 11.00 in piazza Duca D’Aosta con gli agricoltori. Milano – Ultima Generazione appoggia la manifestazione chiamata da  Riscatto agricolo Lombardia, COAPI  e  l’Associazione Agricoltori e Pescatori italiani  domani venerdì  9 gennaio alle 11.00 in piazza Duca D’Aosta a Milano  per dire  no all’approvazione del trattato Mercosur.  Anni di retorica del governo e di sbandierata vicinanza agli agricoltori italiani spazzati via: il governo Meloni ha dato la sua approvazione, in cambio di un contentino sulla PAC, al  trattato commerciale tra l’UE e il Mercosur  – il mercato integrato che riunisce diversi paesi dell’America Latina, trattato che faciliterà gli scambi commerciali tra le due realtà economiche. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

