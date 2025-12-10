Economia e finanza Primo ok al Defr

La Regione Umbria ha approvato il Documento di Economia e Finanza (Defr) 2026-2028, un passaggio fondamentale per la pianificazione economica e finanziaria del prossimo triennio. Il documento ora passa all'Assemblea legislativa, che dovrà approvarlo, segnando un momento importante per le strategie di sviluppo e sostenibilità della regione.

Arriva in Assemblea legislativa il Documento di economia e finanza della Regione Umbria (Defr) 2026-2028. La prima Commissione ieri ha infatti approvato a maggioranza, la proposta di risoluzione che l'accompagna. L'atto verrà discusso in Aula nella seduta di domani. Il Defr è lo strumento "fondamentale" di programmazione economico-finanziaria che serve ad inquadrare le politiche regionali su un triennio, individuando politiche, obiettivi strategici, priorità, risorse e vincoli di bilancio. Il documento è composto da quattro sezioni. La prima analizza il contesto socio economico: la situazione internazionale, nazionale e regionale con i dati su pil, demografia, mercato del lavoro, flussi turistici, export, e lo scenario di riferimento.

