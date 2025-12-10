Australia vieta i social media agli under 16 | i pediatri plaudono alla misura e chiede interventi analoghi in Italia per proteggere i giovani dai rischi dell’iperconnessione
L'Australia ha deciso di vietare l'accesso ai social media per i minori di 16 anni, diventando il primo Paese al mondo a adottare questa misura. La decisione ha suscitato il supporto di molti pediatri, che ne evidenziano i potenziali benefici per la tutela dei giovani dagli effetti negativi dell'iperconnessione.
L'Australia è diventata il primo Paese al mondo a vietare l'uso dei social media per gli utenti under 16. Il governo australiano ha approvato una legge che impedisce ai ragazzi al di sotto dei sedici anni di accedere ai propri account su piattaforme come Youtube, TikTok, Facebook, Snapchat, Instagram, X, Reddit, Twitch e Threads. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
L'Australia vieta l’accesso ai #socialmedia ai minori di 16 anni, con una legge che da oggi obbliga Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit e X a bloccare gli account degli under 16 e a impedire nuove registrazioni, con multe fino a 50 milioni Vai su X
Bambini e ragazzi vanno protetti dagli "algoritmi predatori" dei social: per questo, a partire dal 10 dicembre, in Australia avere un profilo personale su Instagram, TikTok, Threads o altre piattaforme simili sarà vietato a tutti gli under 16. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Social vietati ai minori di 16 anni in Australia da oggi: come funziona il ban - Dal 10 dicembre molti adolescenti non potranno più usare piattaforme come Instagram, TikTok e Snapchat. Come scrive ilsole24ore.com
