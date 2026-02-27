Infortunio Gosens ko con una doppia frattura alla mascella ma resta è disponibile per giocare

Robin Gosens ha riportato una doppia frattura alla mascella durante la partita di Conference League contro lo Jagiellonia. Nonostante l’infortunio, il giocatore rimane disponibile per le prossime gare. La Fiorentina può comunque contare sulla sua presenza in campo, anche se dovrà affrontare il recupero. L’incidente ha coinvolto un giocatore chiave, che però non sarà costretto a fermarsi.

Materazzi va alla Juventus? Spunta il nome del nipote Gianfilippo: tutti i retroscena della possibile operazione Calciomercato Milan, Champions League come chiave di tutto: poi via ai rinnovi. Il quadro completo Lingard verso il Brasile: trattativa avanzata con il Corinthians. L’ex United piace anche in Major League Infortunio Davis, l’attaccante torna a disposizione di Runjaic! Da valutare i tempi di Solet, le ultime in casa Udinese Verona, Sammarco: «Per la sfida contro il Napoli recuperano Gagliardini, Valentini e Akpa Akpro». Le parole Materazzi va alla Juventus? Spunta il nome del nipote Gianfilippo: tutti i retroscena della possibile... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Gosens, ko con una doppia frattura alla mascella ma resta è disponibile per giocare Joshua-Paul, dura lezione per lo youtuber: KO al sesto round e doppia frattura alla mascellaAnthony Joshua ha battuto per KO Jake Paul al sesto round in un incontro esibizione nella categoria pesi massimi, a Miami. Fiorentina: Gosens ha duplice frattura facciale, ma potrà giocare con una machera protettivaGli esami effettuati hanno evidenziato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare di destra e della parete orbitaria laterale di... Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia. FLASH | Infortunio Gosens: l’esito degli esami e i tempi di recuperoInfortunio Gosens - La Fiorentina deve fare i conti con le condizioni non proprio ottimali di Robin Gosens, vittima ... fantamaster.it Gosens, ecco il report: fratture al volto ma può giocare con la mascherinaNel finale dei tempi supplementari di Fiorentina-Jagiellonia Robin Gosens è stato colpito al volto riportando un trauma maxill-facciale. In questi minuti, dopo gli accertamenti, ... firenzeviola.it