Anthony Joshua ha sconfitto Jake Paul per KO al sesto round in un incontro esibizione svoltosi a Miami. Durante il match, lo youtuber ha subito una doppia frattura alla mascella, evidenziando la differenza di esperienza tra i due. L'esito della sfida ha confermato la superiorità dell'ex campione dei pesi massimi, lasciando aperta la discussione sulle future sfide nel mondo del pugilato.

Anthony Joshua ha battuto per KO Jake Paul al sesto round in un incontro esibizione nella categoria pesi massimi, a Miami. Il due volte campione dei massimi ha dimostrato perché è uno dei pugili d’élite di questo sport quando ha messo al tappeto Paul, ormai in difficoltà, già due volte al quinto round. Intuendo che lo youtuber era ormai allo stremo delle forze, Joshua lo ha colpito ancora con un montante destro all’inizio del sesto round. L’inglese ha poi steso Paul con una combinazione di colpi alla testa. Sebbene Paul (12-2) si fosse rialzato, Joshua (29-4, 26 KO) ha definitivamente infranto il sogno di Paul, stendendolo per la quarta volta con un micidiale destro alla testa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Joshua-Paul, dura lezione per lo youtuber: KO al sesto round e doppia frattura alla mascella

