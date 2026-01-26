Alle 20:45 si disputa Verona-Udinese, l’ultima sfida della 22ª giornata di Serie A al Bentegodi. Zanetti punta su Orban e Sarr, mentre Runjaic schiera Davis. Una partita importante per entrambe le squadre, con Verona impegnata nella corsa salvezza. Segui gli aggiornamenti per scoprire le formazioni e gli sviluppi in tempo reale.

(3-5-2) Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Sarr. Allenatore: Zanetti. (4-4-1-1) Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet, Bertola; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta; Davis. Allenatore: Runjaic. La direzione del match è affidata a Manganiello, che sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Politi. Quarto uomo Turrini, al VAR Aureliano con l'assistenza di Paganessi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Verona-Udinese, le ultime: Zanetti si affida a Orban e Sarr. Runjaic con Davis

