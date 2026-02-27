Infettivologo Bonfanti | Favorire aderenza rivedendo terapie Hiv obsolete

Un infettivologo ha affermato che la gestione delle persone con HIV sta evolvendo grazie alle terapie attualmente disponibili, considerate altamente efficaci. Ha anche sottolineato la necessità di rivedere le terapie obsolete per migliorare l’aderenza ai trattamenti. La dichiarazione è stata rilasciata a Roma il 27 febbraio e si concentra sulle strategie di cura moderne per le persone sieropositive.

Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) - "Oggi lo scenario della gestione delle persone che vivono con Hiv è completamente cambiato: abbiamo a disposizione terapie e trattamenti altamente efficaci. Uno dei primi passi per favorire l'aderenza ai pazienti è rivedere il piano terapeutico di coloro che assumono terapie obsolete, gravate da eventi avversi ed effetti collaterali. Pertanto, per favorire una maggiore aderenza, è importante capire se c'è la possibilità di passare alle nuove terapie moderne, che favoriscono maggiore aderenza". Così Paolo Bonfanti, direttore di Malattie infettive Irccs San Gerardo di Monza e professore di Malattie...