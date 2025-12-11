Infettivologo Bartalesi | Attività fisica migliora benessere e aderenza cure Hiv

Un nuovo progetto, ‘Sport Hiv’, promosso dall'infettivologo Bartalesi, si propone di migliorare il benessere delle persone con HIV attraverso l'attività fisica. L'iniziativa mira a valutare l'impatto di programmi sportivi sulla qualità di vita e sull'aderenza alle cure, promuovendo uno stile di vita attivo come elemento fondamentale nel percorso di gestione della condizione.

Roma, 10 dic. (Adnkronos Salute) - "Il nostro progetto ‘Sport Hiv' mira a migliorare" il rapporto "dei soggetti che vivono con Hiv con l'attività fisica, attraverso la valutazione prima e dopo l'intervento proattivo. Sappiamo infatti che il benessere psico-fisico passa anche attraverso il movimento, che deve essere regolare". Svolgere un'adeguata attività fisica può avere un impatto favorevole "sulla depressione, sull'ansia, sul benessere in senso olistico delle persone. È inoltre documentato che il movimento ha un'incidenza positiva significativa anche sull'aderenza alla terapia Hiv". Sono le parole di Filippo Bartalesi, infettivologo Azienda Usl Toscana Centro - ospedale Santa Maria Annunziata Soc Malattie infettive I di Bagno a Ripoli (Fi), a Verona, all'evento RHIVolution day, nel corso del quale Viiv Healthcare ha consegnato i premi legati al bando che cerca e promuove iniziative e soluzioni innovative nell'ambito della gestione e dell'Hiv. 🔗 Leggi su Iltempo.it