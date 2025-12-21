Parcheggio Pollio società chiede risarcimento da 275mila euro e trascina ancora il Comune in tribunale
Prosegue senza sosta il lungo e complesso contenzioso tra il Comune di Caserta e la società Adeka Parking, capofila dell’Rti con la Cogene, sulla gestione del parcheggio nell’ex Caserma Pollio a Caserta.Chiesto risarcimento da 275mila euroCon una determinazione dirigenziale del 18 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Parcheggio "Pollio", scontro su riapertura e caso fideiussione - Nonostante il pressing esercitato da Adeka Parking (che già venerdì aveva annunciato al segretario generale Salvatore Massi la ... ilmattino.it
Caserta, oggi riapre il parcheggio Pollio: già pronto altro ricorso - Riapriranno nella giornata di oggi le porte dell'area di sosta dell'ex caserma Pollio (nella foto l'interno). ilmattino.it
