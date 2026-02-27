' Incrocio della morte' Anas garantisce su nuovi interventi di messa in sicurezza Cera | Ora tocca alla Provincia

Martedì si è svolto a Bari un incontro tra il consigliere regionale e il responsabile di Anas Puglia, durante il quale si è discusso di interventi di messa in sicurezza sull'incrocio considerato “della morte”. Anas ha assicurato che ci sono garanzie sui nuovi lavori, mentre Cera ha dichiarato che ora spetta alla Provincia agire.

Confronto, fortemente voluto dal consigliere Cera, per fare il punto sullo stato dell’arte della rete viaria della Capitanata di competenza Anas e programmare i prossimi interventi. “Ringrazio l’ingegner Ruocco per la disponibilità e per aver manifestato la volontà di profondere il massimo impegno e la massima attenzione nei confronti del nostro territorio e delle sue infrastrutture. L’obiettivo è comune e sono certo che questa interlocuzione porterà a importanti traguardi”, ha dichiarato Cera. Niente da fare, per ora, per la realizzazione di una rotatoria, alla luce di criticità amministrative e di valutazioni tecniche e considerato anche il lungo rettilineo che precede l’incrocio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

"La Palermo–Sciacca strada della morte": ecco i nuovi interventi promessi, vertice Pd–Anas sulla sicurezzaUn incontro per definire il futuro e gli interventi da realizzare sulla strada statale 624, Palermo-Sciacca.

Palermo–Sciacca, ecco i nuovi interventi promessi: vertice Pd–Anas sulla sicurezzaLa strada statale 624 Palermo–Sciacca torna al centro del confronto politico e istituzionale.

