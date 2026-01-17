La Palermo–Sciacca strada della morte | ecco i nuovi interventi promessi vertice Pd–Anas sulla sicurezza

Il recente incontro tra Pd e Anas ha affrontato i temi legati alla sicurezza della strada statale 624, Palermo-Sciacca. Durante l’incontro sono stati discussi i lavori e gli interventi necessari per migliorare le condizioni di percorrenza e ridurre i rischi. La definizione di un piano di interventi rappresenta un passo importante per garantire maggiore sicurezza a cittadini e automobilisti lungo questa arteria.

Un incontro per definire il futuro e gli interventi da realizzare sulla strada statale 624, Palermo-Sciacca. "Ormai è conosciuta come 'la strada della morte', a causa di svariati incidenti stradali, anche mortali - ha detto la vicesegretaria del Pd Sicilia, Valentina Chinnici al termine del confronto avvenuto ieri tra una delegazione del Pd Sicilia e i vertici della direzione regionale di Anas Sicilia, guidata dall'ingegnere Nicola Montesano -. Abbiamo voluto discutere delle criticità e degli interventi da apportare per garantire maggiore sicurezza per un'arteria fondamentale per la Sicilia occidentale".

