Palermo–Sciacca ecco i nuovi interventi promessi | vertice Pd–Anas sulla sicurezza
Il tratto della strada statale 624 tra Palermo e Sciacca continua a essere oggetto di attenzione pubblica e politica. Dopo un incontro tra il Pd Sicilia e i vertici di Anas, sono stati discussi interventi mirati a migliorare la sicurezza dell’arteria, che da tempo presenta criticità e incidenti frequenti. Questo confronto rappresenta un passo importante nel percorso di intervento e prevenzione, finalizzato a garantire maggiore tutela agli utenti.
La strada statale 624 Palermo–Sciacca torna al centro del confronto politico e istituzionale. Una delegazione del Pd Sicilia ha incontrato i vertici regionali di Anas per affrontare le criticità di un’arteria da anni segnata da gravi incidenti, spesso con esiti mortali, tanto da essere conosciuta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
