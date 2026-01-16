Palermo–Sciacca ecco i nuovi interventi promessi | vertice Pd–Anas sulla sicurezza

Il tratto della strada statale 624 tra Palermo e Sciacca continua a essere oggetto di attenzione pubblica e politica. Dopo un incontro tra il Pd Sicilia e i vertici di Anas, sono stati discussi interventi mirati a migliorare la sicurezza dell’arteria, che da tempo presenta criticità e incidenti frequenti. Questo confronto rappresenta un passo importante nel percorso di intervento e prevenzione, finalizzato a garantire maggiore tutela agli utenti.

