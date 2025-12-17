Incidenti stradali Reggio Calabria in controtendenza | meno vittime sulle strade
Nel 2024, Reggio Calabria evidenzia un trend positivo sulla sicurezza stradale, con un calo significativo delle vittime nonostante la stabilità del numero di incidenti. Un dato che segnala miglioramenti nelle condizioni di sicurezza e nelle politiche di prevenzione, offrendo un quadro incoraggiante per la città.
Nel 2024 Reggio Calabria registra un dato incoraggiante sul fronte della sicurezza stradale: a fronte di un numero di incidenti sostanzialmente stabile, crolla il numero delle vittime. Secondo i dati diffusi dall’Istat, nella provincia reggina si sono verificati 923 incidenti stradali, appena tre. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
