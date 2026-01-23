Polizia locale il bilancio Meno incidenti stradali

Il bilancio della polizia locale a San Giustino evidenzia una diminuzione degli incidenti stradali rispetto al 2024. Sono stati intensificati i controlli nelle aree sensibili, come i centri storici, e sono stati rafforzati i servizi di prossimità con pattuglie a piedi, al fine di migliorare la sicurezza urbana e la qualità della convivenza cittadina.

SAN GIUSTINO Meno incidenti stradali rispetto al 2024, più controlli in aree sensibili come i centri storici e un ulteriore impegno di prossimità attraverso pattuglie appiedate per innalzare la sicurezza. Il comandante della polizia locale, capitano Nicola D’Avenia, traccia il bilancio delle attività del 2025. Circa 5mila i veicoli fermati per controlli attraverso l’impiego di 591 pattuglie e l’allestimento di 625 posti di blocco. Un dato particolarmente significativo riguarda la sicurezza stradale: "L’attività di monitoraggio ha portato a 21 tra sequestri e fermi amministrativi, intervenendo in casi gravi come la guida senza patenti e ha contribuito a una diminuzione del numero di incidenti rilevati (26 in totale nel 2025) rispetto all’anno precedente". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polizia locale, il bilancio. Meno incidenti stradali Bilancio della polizia locale di Carpi: calano le sanzioni e gli incidenti stradaliIl bilancio della polizia locale di Carpi per il 2025 evidenzia una diminuzione delle sanzioni e degli incidenti stradali rispetto all’anno precedente. La Polizia locale traccia il bilancio del 2025: "Incidenti stradali aumentati del 10%"La Polizia locale di Bari ha presentato il bilancio del 2025, evidenziando un aumento del 10% degli incidenti stradali rispetto all’anno precedente. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. TOP STORIES: Grant Co. man dies after crash involving trailer, one driver facing negligence charges Argomenti discussi: Polizia Locale di Biella: il bilancio dell’attività 2025; Manfredi, 200 assunzioni per Polizia municipale dopo approvazione bilancio; Polizia locale, il bilancio. Oltre 5mila controlli per garantire sicurezza. Previste 25 assunzioni; Il bilancio 2025 del Distretto di Polizia Locale VE2A per San Donà, Musile e Noventa di Piave. Polizia Locale Cerignola, il bilancio delle attività 2025 nel segno di legalità e sicurezzaQuotidiano online della città di Cerignola. Il più letto nel Basso Tavoliere. Notizie su cronaca, politica, sport, attualità, cultura ... lanotiziaweb.it Diano Marina celebra San Sebastiano, il bilancio 2025 della Polizia Locale: 7mila sanzioni e meno incidentiIl corpo di Polizia Locale di Diano Marina – nella giornata di martedì 20 gennaio – si è riunito per celebrare la tradizionale cerimonia di San Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Locale. La cerim ... rivieratime.news CONTROLLO VIGILI BOLOGNA. 1.020 VIOLAZIONI ACCERATE IN ZONA STADIO. Polizia Locale, continuano i servizi di controllo nelle zone adiacenti lo stadio Dall’Ara durante concerti e partite di calcio. Da giugno 2025 ad oggi sono 1.020 le violazioni acce - facebook.com facebook Inaugurata oggi la nuova Centrale Operativa della Polizia Locale del @ComuneMI. La nuova infrastruttura utilizza un’architettura software di nuova generazione basata su #genesiX, la piattaforma digitale sviluppata da #Leonardo per far fronte alle nuove sfid x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.