Incidente in tangenziale Nord scontro tra auto e moto | traffico e lunghe code

Martedì mattina, sulla tangenziale Nord tra Cormano e Bollate, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto, causando lunghe code e disagi al traffico. L'incidente è avvenuto poco dopo le 7, nel tratto tra Paderno Dugnano e l'A1, per cause ancora in fase di accertamento.

Traffico e lunghe code in tangenziale Nord martedì mattina per un incidente stradale. Poco dopo le 7 del 16 dicembre un'auto e una moto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate all'altezza di Paderno Dugnano, nel tratto compreso tra Cormano e Bollate, in direzione dell'A1.

