Incidente in tangenziale | traffico in tilt e lunghe code

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente sulla tangenziale nord di Milano, avvenuto martedì 16 dicembre poco dopo le 7, ha causato pesanti disagi al traffico. Un'auto e una moto si sono scontrate all'altezza di Paderno Dugnano, provocando lunghe code e rallentamenti nel tratto tra Cormano e la zona interessata.

incidente in tangenziale traffico in tilt e lunghe code

© Monzatoday.it - Incidente in tangenziale: traffico in tilt e lunghe code

Un martedì nero per gli automobilisti che stanno percorrendo la tangenziale nord. Come riferisce MilanoToday poco dopo le 7 di oggi, martedì 16 dicembre, un'auto e una moto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate all'altezza di Paderno Dugnano, nel tratto compreso tra Cormano e. Monzatoday.it

#Salerno, incidente tangenziale traffico in tilt

Video #Salerno, incidente tangenziale traffico in tilt

incidente tangenziale traffico tiltIncidente in tangenziale Nord, scontro tra auto e moto: traffico e lunghe code - Sul posto i mezzi di soccorso del 118: inevitabili le ripercussioni sul traffico ... milanotoday.it

incidente tangenziale traffico tiltTamponamento sulla Tangenziale all’altezza della Certosa: traffico in tilt in direzione nord - Il tamponamento in una delle tratte più trafficate del nodo torinese ha avuto ripercussioni immediate sulla viabilità dell’intera area nord. giornalelavoce.it