Incidente mortale sul lavoro operaio perde la vita schiacciato da un escavatore

Una tragedia sul cantiere di Ripaberarda scuote la comunità di Ascoli Piceno. Un operaio ha perso la vita durante le operazioni di manovra di un escavatore, in un incidente che mette in luce ancora una volta l’importanza della sicurezza sul lavoro. Le autorità sono intervenute per chiarire le cause e garantire che si facciano tutte le verifiche necessarie per evitare future tragedie.

ASCOLI PICENO - Tragedia sul lavoro a Ripaberarda, dove un uomo ha perso la vita mentre manovrava un escavatore all'interno di un cantiere per lavori di ristrutturazione. L'operaio è rimasto schiacciato tra il mezzo meccanico e una parete dell'edificio.

