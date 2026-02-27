Auto contro un tir sull' A4 due morti nell' incidente tra San Stino di Livenza e Portogruaro verso Trieste

Due persone sono decedute in un incidente avvenuto sull’A4 tra San Stino di Livenza e Portogruaro, in direzione Trieste. L’incidente ha coinvolto un’auto e un tir, causando gravi conseguenze per i conducenti dei veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

Due morti in un violento incidente sull’A4 tra San Stino di Livenza e Portogruaro, al km 441 verso Trieste. L’auto su cui viaggiavano ha tamponato un tir: inutili i soccorsi del 118. Il tratto autostradale è stato chiuso, con uscita obbligatoria e inevitabili lunghe code. Indagini in corso sulla dinamica del sinistro. Due morti tra San Stino di Livenza e Portogruaro Incidente in A4 fra auto e tir, la dinamica Traffico in tilt verso Trieste Due morti tra San Stino di Livenza e Portogruaro Il drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio, intorno alle 16, lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra San Stino di Livenza e Portogruaro, all’altezza del chilometro 441 in direzione Trieste. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Grave incidente in A4, auto resta schiacciata sotto un tir: morte due persone vicino Portogruaro

