Doppio mortale tra San Stino e Portogruaro in A4

Oggi, venerdì 27 febbraio alle 15.30, un incidente mortale ha coinvolto due veicoli sulla A4, tra San Stino di Livenza e Portogruaro, in direzione Trieste. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma entrambe le persone a bordo dei mezzi sono decedute. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di rimozione e i rilievi.

Un incidente con due persone decedute è avvenuto oggi, venerdì 27 febbraio alle 15.30 in autostrada A4, nel tratto tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste. In base ai primi rilievi un veicolo leggero ha tamponato un autoarticolato sulla corsia di marcia. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e il Suem 118. Il personale di Autostrade Alto Adriatico ha disposto l'uscita obbligatoria a San Stino di Livenza per chi proviene da Venezia.

L'incidente ha provocato la chiusura dell'ingresso di San Stino di Livenza in direzione di Portogruaro. - facebook.com facebook