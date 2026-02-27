Incidente all’alba a Foiano della Chiana | bus di linea si ribalta sulla SP 327 cinque feriti

All'alba si è verificato un incidente lungo la Strada Provinciale 327 a Foiano della Chiana, quando un bus di linea si è ribaltato, coinvolgendo cinque persone rimaste ferite. La scena si è presentata subito dopo l’incidente, attirando l’attenzione di passanti e soccorritori che sono intervenuti prontamente per prestare aiuto. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione.

Coinvolti un autobus di linea, un'autoarticolato e un'auto: intervento di 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri all'alba sulla provinciale Grave incidente stradale nelle prime ore del mattino lungo la Strada Provinciale 327, in località Foiano.